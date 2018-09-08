Veteran masa tenişçiler Eskişehir’de buluştu

’sü düzenlenen Vetaran Masa Tenisi Turnuvası’nın açılışı yapıldı.

Eskişehir’de bu yıl 3.’sü düzenlenen Vetaran Masa Tenisi Turnuvası’nın açılışı yapıldı. Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından toplam 204 sporcu katıldı. 2 gün sürecek olan turnuvada katılımcılar, madalya kazanabilmek için ter dökecek.

Hasan Aktaş: "Bu turnuvayı bu sezon ilk defa federasyon faaliyet programına soktuk"

Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş, “Eskişehir’de, Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nın 3.’sünü düzenlemekteyiz. Bu turnuvayı bu sezon ilk defa federasyon faaliyet programına soktuk. Bu faaliyet programında amacımız, katılımcıların, federasyonumuzun tüm imkanlarını sunarak, ücretsiz ve en sağlıklı biçimde faydalanmalarını sağlamaktır. Bizim federasyon olarak amacımız; geçmişten bu yana bu spora gönül veren, ilerlemiş yaşlarına rağmen bu sporu sürdürmek isteyenlere bu olanakları sağlamaktır. Sporu, sosyal yönden faydaları olduğu gibi insanları kültürel anlamda da hayata bağlayan bir nesne olarak görüyoruz. Bizim federasyon olarak faaliyetimiz 7’den 70’e, sağlıklı bir ortamda bu sporun yapılmasını desteklemek” dedi.

Şenel Altun: "Bu sene katılıma oldukça fazla ilgi var"

Turnuvayı düzenleyen Eskişehir Veteran Masa Tenisi Derneği’nin başkanlığını yapan Şenel Altun ise bu sene katılımın çok yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu turnuvayı geçen yıl ve önceki yıllarda da düzenledik. Bu sene katılıma oldukça fazla ilgi var. Tüm katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’tan, Zonguldak’tan, Adana’dan, Mersin’den, İzmir’den yani yaklaşık 35 ilden arkadaşlar katıldılar. Güzel geçeceğe benziyor turnuvamız. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turnuvanın ve derneğimizin esas amacı da masa tenisini sevdirmek ve yaymak. Veteran denilen 40 yaşın üzerindeki kıdemli, tecrübeli insanlara masa tenisini sevdirmek. Bizim hedefimiz bu. Bu hedef doğrultusunda değişik illerdeki kişilerle tanışmak, dostluk kurmak amacıyla turnuvalar düzenliyoruz. Biz de diğer arkadaşların turnuvalarına katılıyoruz, onlar da bizim turnuvalarımıza geliyor. Toplamda 204 sporcu katılıyor bugün. Bu katılım şehrimize turizm yönünden küçük de olsa bir katkı sağlıyor. Biz 3 otelle anlaşmıştık. 3 oteli doldurduk. Yani karınca kararınca da şehrimize bir faydamız oluyor. Turnuvamızda 1.’lere kupa veriyoruz. 1., 2. ve 3.’lere ayrıca madalya da veriyoruz.”

Başkan Altun, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş’a da organizasyona verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.