Veteriner hekimlerin genel kurul heyecanı başladı

Olağan Genel Kurulu başladı.

Olağan Genel Kurulu, Eskişehir Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen etkinlikle başladı. İki gün sürecek genel kurulun ilk ayağı İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan seçimi ve denetim raporlarının incelenmesi ile devam etti. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, kurulda yaptığı konuşmada, başkanlığı süresince geçen iki yılı ve veteriner hekimlerin özlük hakları problemlerini değerlendirdi. Genel kurul, yarın yapılacak olan başkanlık seçimleri ile devam edecek.

“Veteriner hekimlerin özlük hakları ve yıpranma payları tekrar verilmeli”

Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Kızılinler, görevi süresince geçen iki yılı değerlendirirken veteriner hekimlerin yaşadığı problemlere de değindi. "Veteriner hekimlerin özlük hakları ve yıpranma payları geri verilmeli" diyen Kızılinler, "İki yılımız bugün itibariyle bitiyor. Biz bir ekip ruhuyla çalışıyoruz ilk geldiğimiz günden beri. Geçen zaman içerisinde gün oldu meslektaşımıza yapılan saldırıya hep beraber karşı durduk. Gün oldu belediyelerde çalışan arkadaşlarımıza uygulanan mobbinge karşı hep beraber mücadele verdik. Özellikle aşı uygulama ücretleriyle alakalı mesleğimiz bir kuruşluk meslek haline getirilmeye çalışıldı. Hep beraber buna dik duruş gösterdik. Özlük haklarıyla ilgili mücadelemiz halen devam ediyor. Gün oldu bir tane Cumhurbaşkanı adayı çıktı ‘Veteriner hekimden TÜBİTAK Başkanı olmaz’ dedi. Ona tepki gösterdik. Görevimizin her daim başında en az kendi işimiz kadar sahiplenerek iki yılı bitirdik. Pek çok faaliyetin içerisinde bulunduk. Bu yıllar içerisinde bizimle birlikte görev yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönem hayırlara vesile olur. Veteriner Hekimlik mesleğine yapılan ayıbın genel kurulumuz vesileyle ortadan kaldırılmasını beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Veteriner hekimlerin özlük hakları ve yıpranma payları tekrar verilmeli. Çünkü veteriner hekimler hayvan ve toplum sağlığı ile sağlıklı gıda için mücadele eden insanlar" ifadelerini kullandı.

Genel kurula Bursa Veteriner Odası Başkanı Sinan Sağlam, Balıkesir Veteriner Odası Başkanı Mustafa Yetkin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Toksikoloji ve Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Yarsan’ın yanı sıra çok sayıda veteriner hekim katıldı.