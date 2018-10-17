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Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı

Eskişehir’de Dünya Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası nedeniyle Vilayet Meydanında tören düzenlendi.

Eskişehir'de Dünya Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası nedeniyle Vilayet Meydanında tören düzenlendi.


17-23 Ekim tarihleri arasında kutlanan hafta sebebi ile Atatürk Anıtında çelenk bırakıldı. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Ömer Satin, burada yaptığı konuşmada, meslektaşlarının gününü kutladı. Satin, “Meslektaşlarım gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete intikal eden arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Görevi başındaki arkadaşlarımın hepsinin haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye'nin en nezih şehirlerinden birinde bu özel günü kutluyoruz. İnşallah diğer illerimize de yaymış oluruz” ifadelerini kullandı.

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