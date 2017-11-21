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21 Kasım 2017 15:31

Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı’na çağrıldı

Eskişehir Basket’in Ukraynalı pivotu Viacheslav Kravtsov, Milli Takıma çağrıldı.

Viacheslav Kravtsov, Ukrayna Milli Takımı’na çağrıldı

21 Kasım 2017 15:31


Ukrayna Milli Takımı FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’ndan 24 Kasım’da İsveç’le, 26 Kasım’da ise Türkiye ile karşılaşacak. Eskişehir Basket’in başarılı oyuncusu Viacheslav Kravtsov ise Milli Takım’ın yolunu tuttu. Konuyla ilgili Eskişehir Basket’ten yapılan açıklamada, “Başarılı basketbolcumuz Viacheslav Kravtsov Ukrayna Milli Takımı’na davet edilmiş ve ülkesini temsil etmek üzere Ukrayna’ya gitmiştir. Kravtsov, 29 Kasım’da İstanbul’da Darüşşafaka ile oynayacağımız lig maçı öncesi takımımızın kampına katılacaktır” denildi.




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