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29 Temmuz 2018 10:57

Vicdansız sürücünün çarpıp bıraktığı köpek tedavi ediliyor

Eskişehir’de bir sürücünün çarpıp bıraktığı köpek, hayvanseverler tarafından kaldırıldığı hastanede sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Vicdansız sürücünün çarpıp bıraktığı köpek tedavi ediliyor

29 Temmuz 2018 10:57


Sivrihisar’da bir otomobil sürücüsü köpeğe çarparak kaçtı. Vicdansız sürücünün ardına bakmadan gittiğini gören çevredeki vatandaşlar ise köpeğin hayatta kalabilmesi için yetkililerden yardım istedi. Sivrihisar Belediyesinin sağladığı bir araca alınan yaralı köpek, Odunpazarı Belediyesine ait barınağa getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz köpek, röntgen makinesinin bulunmaması üzerine Sempati Hayvan Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin vücudundaki kırıkların iyileşmeye başlaması hayvanseverleri sevindirirdi.



"Yeni bir yuva bulması için mücadele ediyoruz"


Köpeğin tedavisini takip eden ve elinden geldiği kadar beslenmesine yardımcı olan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin, "Bu canımıza Sivrihisar’da araba çarpmış. Oradaki bir arkadaşımız duyarlılık göstererek bizlere ulaştı. Biz de yetkililerden yardım istedik ve Sivrihisar Belediyesi yaralı köpeğimizi bulunduğu yerden hemen alıp Odunpazarı Barınağına getirdi. Orada röntgen makinesi bulunmadığı için Eskişehir Sempati Hastanesine kaldırdık. Vücudunda kırıklar oluşmuş. En kötüsü de kalça kemiğiyle bacak kemiğinin birleştiği noktada bir kırığımız var. Bu yüzden dar alanda durması gerekiyor ve hareket etmemesi lazım. Bunun yanında iyi de beslenmesi gerekiyor o yüzden bizler de elimizden geldiği kadar mama getiriyoruz. Genç olduğu için kemikler hızlı kaynıyor. Bunun avantajını görüyoruz ve sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Renkleri çok hoş ve yeni bir yuva bulması için mücadele ediyoruz. Zaten evden bırakılma bir can gibi duruyor. Çünkü çok uysal ve dışarıda yaşaması yine zor görünüyor. Başka kazalar daha yaşayabilir ve önüne geçmek için bir yuva arıyoruz" dedi.




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