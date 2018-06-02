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02 Haziran 2018 15:26

Vişnelik’te 7 bin kişi bir arada iftar yaptı

Odunpazarı Belediyesi’nin Vişnelik Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftara 7 bin kişi katılım gösterdi.

Vişnelik’te 7 bin kişi bir arada iftar yaptı

02 Haziran 2018 15:26


Odunpazarı Belediyesi; 75. Yıl, Gündoğdu, Emek, Yenikent, Orhangazi ve Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleştirdiği iftar yemeğinin ardından Vişnelik Mahallesi’nde iftar yemeği verdi. Eskişehir Ticaret Borsası’nın desteğiyle Atatürk Bulvarı üzerindeki boş bir alanda gerçekleştirilen iftar programına; Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı iftar programında oruçlarını açan vatandaşlar, dileklerini ve sıkıntılarını birebir Başkan Kurt’a iletti. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt; vatandaşların dilek, şikâyet ve isteklerini dinledi.



"Yanyana gelmeye çaba gösteriyoruz"


İftar yemeğinde konuşan Başkan Kazım Kurt, “Vişnelik ve Akarbaşı Mahallelerimizde organize ettiğimiz iftar yemeğimizin ev sahipliğini Eskişehir Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Zeydan üstlendi. Hepinizin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Ramazanlarda birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olmak için hep birlikte yanyana gelmeye çaba gösteriyoruz. Hoşgörü, barış ve kardeşlik içinde yeni ve aydınlık bir Türkiye’de umarım çok daha güzel günler göreceğiz" dedi.



"Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin"


Başkan Kurt’un konuşmasından sonra söz alan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, “Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bize bu güzel ortamda hayır yapmaya vesile olan Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a ve bulunduğumuz mekanın sahibi aileye hepimiz adına teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Bu vesileyle de hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.



Sırada Gökmeydan Mahallesi var


Odunpazarı Belediyesi Ramazan etkinlikleri, mahallelerde verilecek iftar yemekleri ile devam edecek. Bir sonraki iftar programı 4 Haziran 2018 Pazartesi Günü Gökmeydan Mahallesi Spor Parkı yanında gerçekleşecek.




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