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Voleybol 2. Lig'de Odunpazarı fırtınası

Erkekler Voleybol 2.

Liginde Eskişehir'i temsil eden Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.


Eskişehir'i Voleybol 2. Liginde temsil eden Odunpazarıspor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Odunpazarıspor, 7'nci hafta maçında misafir ettiği Acıpayam'ı da yenerek puan hanesine artı yazdırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde forma giyen Odunpazarıspor Voleybol Takımı, ligin 7'nci maçında Denizli Acıpayam Halk Eğitim Merkezi'ni ağırladı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da takip ettiği mücadelede, karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Odunpazarıspor, karşılaşmadan 3 - 0 galip ayrıldı.

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