Gittiği düğünlere özel kutu içerisinde Kuran-ı Kerim ve bayrak hediyesi götüren Doğan, ziyaretlerin hemşehri ilişkilerini güçlendirdiğini söyleyerek, her an sahada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğan, "Biz insan ilişkilerine önem veren ve kişilerin hem zor hem de mutlu anlarında yanlarında olmayı kendimize ilke edinmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Din, dil, ırk ve siyasi görüş ayırmadan insana sadece "insan" olduğu için değer veriyoruz. Ve bu anlamda Eskişehirli hemşehrilerimizin her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.