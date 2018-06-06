Vos26 Derneği’nden anlamlı iftar

Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe’de düzenlenen iftarda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Ardından açıklamalarda bulunan Vos26 Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, "Yaşlılarımız için her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğini, bu sene Gökkuşağı Kafe’de düzenledik. Yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını ve onları sürekli hatırlayan bir nesillerin var olduğunu anlatmak istedik. Gökkuşağı Kafe’yi tercih etme nedenimiz, burada çalışan özel kardeşlerimize de her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. İftar yemeğimize destek veren tüm gönüllülerimize, destekçilerimize, Gökkuşağı Kafe çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.