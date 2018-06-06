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06 Haziran 2018 13:24

Vos26 Derneği’nden anlamlı iftar

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Eskişehir’de huzurevinde kalan yaşlılar ile iftarda buluştu.

Vos26 Derneği’nden anlamlı iftar

06 Haziran 2018 13:24


Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe’de düzenlenen iftarda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Ardından açıklamalarda bulunan Vos26 Derneği Başkanı Zeynep Hayriye Karbölen, "Yaşlılarımız için her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğini, bu sene Gökkuşağı Kafe’de düzenledik. Yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını ve onları sürekli hatırlayan bir nesillerin var olduğunu anlatmak istedik. Gökkuşağı Kafe’yi tercih etme nedenimiz, burada çalışan özel kardeşlerimize de her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. İftar yemeğimize destek veren tüm gönüllülerimize, destekçilerimize, Gökkuşağı Kafe çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.




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