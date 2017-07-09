Vos26’dan Adanırspor’a spor malzeme desteği

Vos26 Başkanı Murat Özdemir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, gençlerin özellikle çocukların sosyalleşme ve eğitim imkanı bulduğu her yere destek vereceklerini söyledi. Adanırspor Kulübü Başkanı Hasan Ermiş ise ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getirerek, “Şu an 60 çocuğumuzun bilinçli olarak spor yapmalarını sağlıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan yaz okulumuzda hiçbir maddi kazanç gözetmeden yeni neslin daha sosyal yetişmesi anlamında çalışmalarımız devam edecektir. Önümüzdeki yıl yaz okulumuzu yüzde 40 büyüme hedefindeyiz. Yaz okulumuzda sporun yanı sıra drama, ritim ve halk dansları eğitimi vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm destek veren gönüllü dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Desteklerinizle Adanırsporun ve geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi yerlerde olmasını hedefliyoruz” dedi.