Yabancı akademisyenler Sivrihisar'da ağırlandı

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Sivrihisar Belediyesi işbirliği ile Sivrihisar'da dünyanın farklı üniversitelerinden gelen 150'den fazla akademisyen ağırlandı.

Yabancı misafirlerin ilçede yaptığı kültür ve tarih gezisinin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Bölümü drama öğrencileri, Nasreddin Hoca'nın memleketinde tiyatro gösterisi sahneledi. Misafirler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye böylesine güzel değerlere sahip çıkarak, turizme katkı sağladığı ve misafirperverliği için teşekkür ettiklerini belirtti.