Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 17:11

Yağmur Eskişehir’i terk etmiyor

Eskişehir, son günlerdeki özellikle öğleden sonra rüzgar ve aralıklarla yağan şiddetli yağmurun etkisinden kurtulamıyor.

Yağmur Eskişehir’i terk etmiyor

26 Temmuz 2018 17:11


Sabah kapalı havanın gözlemlendiği kent, öğlen saatlerinde önce şiddetli rüzgâr ve ardından birkaç saat süren yağmurun etkisi altında kaldı. Aniden bastıran yağmur her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzun süre boyunca etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçakların altına sığınırken, bazı vatandaşlar da yaşananlara aldırış etmeden yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yağmura hazırlıklı vatandaşlar ise hemen şemsiyelerinin altına sığındı.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; son 3 günde Eskişehir kent merkezinde metrekareye 6,7 kilogram, Mihalıççık ilçesine bağlı Çatacık bölgesine 20,4, Seyitgazi ilçesine 12,8 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirttiler.


Bugün akşam saatlerinde hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düşerken, meteorolojik verilerek göre maksimum rüzgâr hızı saatte 26 kilometreye kadar çıktı.


Cuma gecesi hava sıcaklığının 17 dereye kadar düşmesi, gündüzünde ise yine öğlen saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç