Yağmurla birlikte esen şiddetli rüzgar çatıyı yerinden söktü

Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve beraberinde etkili olan saatteki hızı 33 kilometreye kadar yükselen rüzgar yüzünden Muttalıp Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçtu. Çatıda bulunan uzun ve ağır kalaslar yolda seyir halinde ilerleyen ve park halinde olan araçlara zarar verdi. Kalasların yola düşmesi üzerine araçlarda maddi hasar meydana geldi. Diğer yandan kalasların çatıdan düşme anında yoldan yaya olarak herhangi bir canlının geçmemesi yaralanma ve can kaybı yaşanmasını önledi.