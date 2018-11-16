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Yakıt hırsızları tutuklandı

Eskişehir’de, park halindeki araçlardan yakıt çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de, park halindeki araçlardan yakıt çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte park halindeki araçlardan yakıt çalınmasıyla ilgili çalışma başlatmış, önceki gün şüpheli R.E., A.E., S.İ. ve İ.M.'yi, Eskişehir-Kütahya karayolunda, yapılan hırsızlıklarda kullanıldığı tespit edilen kamyonette yakalamıştı. Polis sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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