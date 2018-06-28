Yaklaşık bir milyon öğrencinin dikkat etmesi gerekenler

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrencinin merakla araştırdığı hangi puanla hangi liseye gidilebilecek sorusu, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşti. Eskişehir’de özel bir okulda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Alp, öğrencilerin 3 grupta tercih yapabileceklerini söyledi. Alp, sınav sisteminin değişmesinin ardından merak edilenin, yerleştirmelerin nasıl olacağı konusu olduğunu anlatarak, "Kılavuzumuz açıklandı. Öğrencilerimizin sonuçları açıklandı. Şimdi tercih işlemleriyle ilgili şöyle söylüyor kılavuzumuz bizlere; sınava giren öğrencilerimiz 3 grup türünde tercihte bulunabilecekler. Bunlardan 1’incisi yerel yerleştirme, 2’ncisi sınav puanına bağlı olarak yerleştirme, 3’üncüsü de pansiyonlu okulları tercih edebilme olmak üzere her birisinde beşer adet tercih hakkı bulunmakta ama tabi her birisinin de kendi içerisinde belli başlı yerine getirilmesi gereken kriterleri oluyor. Bütün öğrenciler sınava giren öğrenciler de dahil olmak üzere yerel yerleştirmeyi yapmak zorunda. Yerel yerleştirme yapılmadan sınav puanına bağlı yerleştirme ekranı ya da pansiyonlu okullar ekranının açılmayacağını söylüyor kılavuzumuz bizlere. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz nakiller döneminde de 4 tane nakil gerçekleştirebilecek ama tabi ki nakilleri yapabilmek için önce öğrencilerimizin ilk tercihlerini yapması gerekecek. İlk tercihlerde yerleştirilemeyen öğrenciler, nakiller döneminde tercihlerde bulunabilecek. Özel okula kayıt hakkı kesin olarak yapılmış ise bir öğrencinin yeterlilik sınavıyla kayıt hakkı gerçekleştirilmiş ise kesin kayıt yapılmışsa bu okullara, öğrencilerin tercihlerde bulunamayacaklarını söylüyorlar yine kılavuzumuz onu belirtiyor” dedi.

“Yerel yerleştirmeyi ilk kez yaşıyoruz”

Yerel yerleştirmenin ilk defa yaşandığını ve merak konusu olduğunu belirten Alp, “Yerel yerleştirme yine en çok merak edilen konularımızdan bir tanesi. Velilerimiz tarafından da, öğrencilerimiz tarafından da yıllardır hep bir sınav puanıyla ilgili yerleştirme alışa geldi. Yerel yerleştirmeyi ilk kez yaşıyoruz. Yerel yerleştirmede de 3 tane rengimiz olacak yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere. Yeşil rengimiz, kayıt alanını, öğrencimizin kayıt yapabileceği ikamet adresini, okulun bulunduğu adresini belirtiyor. Mavi, komşu kayıt alanını belirtiyor. Kırmızı rengimiz ise diğer olarak nitelendiriliyor. Yani diğer dediğimiz kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışındaki il genelinde bulunan okullar ile il dışındaki okulları kapsayacak” diye konuştu.

“Tercihlerin ilgili ortaokul tarafından onaylanmadığı taktirde geçerli sayılmıyor”

Son olarak tercih tarihlerini ve tercihlerin ilgili ortaokul tarafından onaylanmadığı taktirde geçerli sayılmayacağına dikkat çeken Alp, şunları söyledi;

“En az 2 farklı okul türü olmak zorunda yerel yerleştirmede. Sınavla yerleştirme de böyle bir şey söz konusu değil. Yüzdelik dilimine göre zaten tercihini yapacak. 2 Temmuz’da başlayıp 13 Temmuz’da sona erecek. 30 Temmuz itibariyle sonuçlarımız açıklanacak. Öğrencilerimiz, bu süreçte tercihlerini velisiyle beraber kendileri yapabildikleri gibi yine ortaokul müdürlüklerinden gerçekleştirebilirler. İster velisiyle yapılmış olsun tercih, ister bir ortaokul müdürlüğü tarafından yapılmış olsun ilgili ortaokul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor. Onaylanmadığı sürece geçerli sayılmıyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor.”