Yalçın Koşukavak: "Baktığımızda iki puan kaybettik diyebiliriz"

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor'un gol yememek adına oynadığını kaydederek "Tabi maç öncesinde bunu yaşayacağımızı biliyorduk. Bu tür takımlara karşı oynamak zor. Çok ciddi bir motivasyonları var. Seyirciyle birlikte oyunu bozuyorlar. Rahatsız edici oynuyorlar. Eskişehir için 1 puan çok değerli. Bizim için de 3 puan çok değerli ama bazen çok koşmak mücadeleye yansıyor. Topun oyunda kaldığı sürelere bakıldığında orası biraz rahatsız edici. Benim ve ülke futbolu adına rahatsız edici. Sürekli oyunun durması, tabi oyuncu sağlığı her şeyden önemli. Hakem de böyle durumlarda etkisiz halde geliyor. Sürekli oyun duruyor, içeriye sağlık ekibi giriyor. Siz de oynamak için sahada olduğunuzdan ısınan oyun kopukluklara sebep veriyor. Böyle de puan kaybediyorsunuz. Eskişehir içeride kaybetmiyor. Çünkü tek yönlü bir oyun oynuyor. Tamamen gol yememe adına oynuyorlar. Haklı da. Oyuncuları genç, öyle oynamak zorundalar. Baktığımızda iki puan kaybettik diyebiliriz. Ama buraya kim gelse golü bulamazsa bunu yaşar. Bu çok net bir şey. Eskişehirsporlu genç oyuncuları tebrik ediyorum, bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi.