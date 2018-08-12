Yangın eğlence mekanını kullanılmaz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde akşam saatlerinde bir eğlence mekanının ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin tüm katı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın sonrasında eğlence mekanının üst katı kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.