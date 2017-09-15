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15 Eylül 2017 11:04

Yangında kül olan evde sağlam kalan tek şey Kuran-ı Kerim

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde çıkan yangın sonrasında küle dönen bir evi temizleyen çalışanlar Kuran-ı Kerim’in yanmadığını gördü.

Yangında kül olan evde sağlam kalan tek şey Kuran-ı Kerim

15 Eylül 2017 11:04


Alınan bilgiye göre, 4 Mayıs 2017 tarihinde Günyüzü ilçesi Gümüşkonak mahallesinde, Osman Özel’ e ait ev, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Bölgenin sit alanı olması nedeniyle evin enkazı bir süre kaldırılamamıştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Günyüzü Belediyesi tarafından kurulan ekip gözetiminde yeni kaldırılan enkazdan çıkan yanmamış Kuran-ı Kerim herkesi şaşırttı. Evdeki tüm eşyaların kül olmasına rağmen Kuran-ı Kerim zarar görmedi. Olay yerine gelen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.




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