Yannier’den play-off değerlendirmesi

102-96 Eskişehir Basket’in galibiyetiyle sona eren Sakaya maçını değerlendiren Yannier, “Öncelikle Sakarya takımını tebrik etmek isterim. Selçuk Ernak ve ekibi bu sezon gerçekten önemli bir iş yaptılar. Alt ligden gelen iki takımın da ilk senesinde play-off’ta olması hem iki şehir hem de Türk basketbolu için mutluluk verici olmalı. Maçın bizim için öncelikli önemi ise ilk senemizde ligi varabileceğimiz en üst noktada bitirmekti. Ligi 16 galibiyet ile 7. sırada bitirmek bizler için memnuniyet verici. Neredeyse tüm ikinci devreyi 5 yabancıyla, takımın lideri ve ana oyun kurucumuz olmadan oynadık. Bu süreçte kulüp olarak takviye yapmamayı ve elimizdeki imkanlarla devam etmeyi seçtik. Benim hayat görüşüm engeller karşısında bahane üretmeden çözüm yolu bulma yönünde. Bu anlamda yaklaşık 4 ay boyunca hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan çözüm odaklı çalışan başta koçumuz olmak üzere tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

"Eskişehir Basket ailesinin iddialı olacağından eminim"

Yannier, play-off eşleşmesi hakkında ise, “Ligimizin mevcut dinamiklerinde Fenerbahçe Doğuş’la eşleşmek tabi ki kimsenin öncelikli isteyeceği bir durum değildir. Fakat bu demek değildir ki Tofaş eşleşmesi bizim için kolay bir eşleşme. Öncelikle Tofaş organizasyonu kültürü ve yapısı itibariyle bizim çok önümüzde. Bu sene Genel Menajer Tolga Öngören ve Koç Orhun Ene önderliğinde belki de ligin en saygıdeğer çıkışını yaptılar. Bunu doğru yapılanmayla yaptıkları için de ben başarılarının tesadüfi olmadığını ve buralarda kalıcı olacaklarını düşünüyorum. Fakat bu eşleşmede ben Eskişehir Basket ailesinin de bir bütün olarak iddialı olacağından eminim. Tüm sezon gösterdiğimiz bütünlük ve enerjiyi bu seride sürdürebilirsek ortaya herkesin keyif alacağı 2, belki de 3 maç çıkacaktır” diye konuştu.

"Fenerbahçe Doğuş’a Final Four’da başarılar diliyorum"

Yannier son olarak Fenerbahçe Doğuş takımına başarılar dileyerek, konuşmasını şu şekilde tamamladı;

"Ayrıca ülkemizde basketbolu ayrı bir seviyeye taşıyarak hepimizin vizyonunu genişleten Fenerbahçe Doğuş’a üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğu yolunda Final Four’da başarılar diliyorum. Sonrasında da play-off’ta yer alacak tüm takımlara rekabetçi ve sakatlıksız geçeceğini umduğum keyifli eşleşmeler öncesinde başarılar diliyorum."