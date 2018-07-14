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14 Temmuz 2018 11:52

Yapı malzemeleri sektörü, ESO ile dünyaya açılıyor

Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (URGE) programı kapsamında Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir’in yapı malzemeleri sektörünü uluslararası alana açıyor.

Yapı malzemeleri sektörü, ESO ile dünyaya açılıyor

14 Temmuz 2018 11:52


ESO tarafından hazırlanan "Yapı Malzemeleri Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” başlıklı proje sektördeki üyelerle birlikte hayata geçirilecek.


ESO’nun koordinatörlüğünde yürütülecek proje kapsamında bu sektörde üretim yapan üyeler için sektörel ihtiyaç analizi, eğitim, yurtdışı iş heyeti programları, alım heyeti programları, fuar katılımları ve uluslararasılaştırma faaliyetler yapılacak ve giderleri Ekonomi Bakanlığı tarafından hibe olarak firma başına yüzde 75 oranında finanse edilecek. Proje hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat kabiliyetlerinin artırılmasını amaçlayan proje dahilinde katılımcı firmalar ayrıca bireysel danışmanlık desteklerinden faydalanmaya da hak kazanacaklar. Amacımız Odamız öncülüğünde sektördeki firmalarımızın gelişimine katkı sunmak" dedi.




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