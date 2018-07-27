Yapılandırma ile herkes kazanacak

ESO’da gerçekleşen görüşmede konuşmada Başkan Kesikbaş, çeşitli vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına ödeme imkânlarında yapılandırma sağlandığını bunu da ESO üyelerine her fırsatta duyurduklarını belirtti. Kesikbaş, “Üyelerimizin bu yapılandırma fırsatından yararlanacağını düşünüyoruz. Çünkü bu sayede hem sanayicilerimiz hem de devletimiz kazançlı çıkacak” dedi.

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa da yapılandırma kapsamında sigorta primleri ile işsizlik sigorta priminde yapılandırma olacağını ifade ederek, “İdari para cezaları, iş kazası, meslek hastalıkları veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları yine yapılandırma kapsamında. Bu noktada 31 Temmuz’da süre sona eriyor. İnternet üzerinden de başvuralar yapılabilecek” diye konuştu.