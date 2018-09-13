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Yaralı leylek tedavi edildi

Eskişehir’de yaralanan bir leylek tedavi edilerek doğaya salındı.

Eskişehir'de yaralanan bir leylek tedavi edilerek doğaya salındı.


Sarıcakaya ilçesinde bir vatandaş, köpeklerin saldırdığı leyleği fark etti. Köpeklerin önünden leyleği almayı başaran vatandaş, durumu Sarıcakaya Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından veterinere ulaştırılan ve kanatlarından büyük yaralar aldığı görülen leylek, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Uzun bir süre tedavi altında kalan leylek, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşamına kavuşturuldu.

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