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10 Temmuz 2017 16:09

Yargı temsilcileri Vali Çakacak’ı ziyaret etti

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir’ deki görevine yoğun bir tempoda başlayan Vali Özdemir Çakacak, fırsat buldukça da hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Yargı temsilcileri Vali Çakacak’ı ziyaret etti

10 Temmuz 2017 16:09


Göreve ilk başladığı günden itibaren iyi niyet dileklerini kabul eden Vali Çakacak’ı bugün ise; Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener, İdare Mahkemesi Başkanı Yusuf Özdemir ve Vergi Mahkemesi Başkanı Sakine Karagöz ziyaret etti.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, “Vatandaşımızın rahatı ve huzuru için, devletimizin bize tevdii ettiği görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.


Kurumlararası işbirliğinin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını sözlerinin sonuna ekledi.




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