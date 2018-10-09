Yargıtay'dan dönen 3 kişinin öldürüldüğü cinayet davasında karar

Eskişehir'de, eşi, kayınbiraderi ve teyzesinin oğlunu öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan ve verilen cezası Yargıtay tarafından yeniden görüşülmesi için mahkemeye gönderilen sanığa tekrar 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 3 müebbet ile 17 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Soytürk Çeledir (36), kayınvalidesi Aynur Çelik, maktul Birol İnce'nin anne ve babası ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede konuşan öldürülen maktul Birol İnce'nin babası, "Benim oğlum ona ne yaptı, ne istedi oğlumdan" ifadelerini kullandı. Yargıtay'dan dönen davada mahkeme heyeti önceden verilen kararı yineledi. Tutuklu sanık Soytürk Çeledir 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Sanık Soytürk Çeledir'in, Bursa'da 19 Ocak 2015'te Serkan T.'yi bıçakla yaraladıktan sonra Eskişehir'e geldiği, Yenikent Mahallesi Öztem Sokağı'nda 20 Ocak 2015 tarihinde ise eşi Çiğdem Çeledir ve kayınbiraderi Muhammed Mustafa Çelik'i öldürüp kayınvalidesi Aynur Çelik'i yaraladığı ileri sürülmüştü. Aynı gün Turgutlar Mahallesi'nde de teyzesinin oğlu Birol İnce'yi öldürdükten sonra kaçan Çeledir, 2 Şubat'ta yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık Soytürk Çeledir hakkında Birol İnce'yi öldürmek suçundan Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde, eşi Çiğdem Çeledir ve kayınbiraderi Muhammet Mustafa Çelik'i öldürüp kayınvalidesi Aynur Çelik'i de yaralama suçundan da Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.