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12 Temmuz 2018 12:31

Yarım asırlık arkadaşından ayrıldı

Eskişehir’de 53 yıldır düğünlerde zurna çalan Şevket Başaran, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı yarım asırlık arkadaşından ayrılmak zorunda kaldı.

Yarım asırlık arkadaşından ayrıldı

12 Temmuz 2018 12:31


Hemen hemen her hafta düğünlere giderek Eskişehir’de yüzlerce çiftin mutlu günlerine şahitlik yapanŞevket Başaran, eklemlerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı mesleğini bıraktı. Parmaklarını artık oynatamadığını belirten Başaran, "1964 yılında başladım ve 2017 yılında bırakmak zorunda kaldım. Aşağı yukarı her hafta düğüne gittim. Adliyede çalıştığım dönemlerde de yine düğünlere gittim. Artık çalamıyorum. Ellerimde kasıntılar oluyor. Parmaklarımı çok kullandığım için soğukta adeta donuyor. Hiçbir şey hissetmiyorum. Artık zurhanın deliklerine kasıntılardan dolayı basamıyorum. Ben de mesleği bıraktım ve kendimi emekli ettim. Bunun yanında boyun fıtığı hastalığım da var. Zurna benim arkadaşımdı ve ayrılık kolay olmadı. Eskiden yaptıklarımı düşünüp kendi kendime eğleniyorum. Şimdilerde ameliyat oldum. Eğer olumlu bir sonuç olursa yeniden çalmak isterim" dedi.




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