Yaşam Köyü'nde üstyapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, ‘Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'ni hayata geçirdiği Yaşam Köyü'nde üstyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan planlama çerçevesinde çalışmaların devam ettiği Yaşam Köyü'nde yolların asfaltlanmasına başlandı. Ekipler ayrıca tretuvar, karo ve bordür taşlarının döşenmesi işlerine de devam ederken çalışmalar sonucunda modern ve sorunsuz bir üstyapı ortamı oluşturuluyor. Konu hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen program doğrultusunda yol ve kaldırım çalışmalarının aksatılmadan devam ettiğini ifade etti.