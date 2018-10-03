Yaşamını yitiren Özel Harekat polisi için tören düzenlendi

Eskişehir'de dün göreve gittiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ersin Karadayı için İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde çalışan Polis Memuru Ersin Karadayı (47), dün sabah göreve gittiği esnada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum polis memuru Karadayı için İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Karadayı'nın öz geçmişi okundu.

“47 yıllık ömrünün 24 yılını vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması için harcamıştır”

Törende konuşan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, merhum polis memuru Karadayı'nın görev yaptığı süre boyunca fedakar ve özverili çalıştığını kaydederek, “Dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşan Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde görevli Polis Memuru Ersin Karadayı kardeşimizi bugün burada ebediyete yolcu ediyoruz. Teşkilatımızda çalıştığı süre boyunca fedakar ve özverili ile görevini ifa eden meslektaşımız, 47 yıllık ömrünün 24 yılını vatanın bölünmez bütünlüğünü korunması toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetinin korunması için harcamıştır. Özel Harekat personeli olarak yurdumuzun çeşitli yerlerinde birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör örgütlerine karşı özellikle doğu ve güneydoğuda yürütülen müdahalelerde fedakarca görev yapmış, merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Dinç'in konuşması sonrası İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, merhum polis için dua okudu ve tören alanında bulunanlar da ellerini açıp dua etti. Ardından Eskişehir Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, merhum Polis Memuru Ersin Karadayı'nın naaşını cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne götürdü. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonra merhum polisin naaşı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Selimiye köyüne defnedilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, merhum polisin ailesi, yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Ersin Karadayı, 1994 yılında Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Sırasıyla Manisa, Bingöl, Siirt, Giresun, Şırnak, Afyonkarahisar illerinde görev yapan Karadayı, 2017 yılından itibaren ise Eskişehir Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görev aldı. Çalıştığı illerde 2 takdir, 1 başarı belgesi ve birçok ödüle layık görülen Ersin Karadayı, Süheyla Karadayı evli olup bir kız, bir erkek çocuk babasıydı.