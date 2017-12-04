Yaşıtları iş planları yaparken o kendi işinin patronu oldu

Yaşıtları üniversite sıralarında geleceklerini planları yaparken genç yaşta kendi işinin patronu olan Özsu, 27 ton balkabağını tarladan 1 liraya alıp depolayarak yeni yılda 2,50 liradan satmayı hedefliyor.

Tatlısı, çorbası ile kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan balkabağı, bu yıl satışlarında düşüş yaşasa da 2018 yılına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Vücuda olan faydaları saymakla bitmeyen balkabağı, boy ve ebatlarına göre kilosu 1 lira ile 1,50 lira arasında satılıyor. Eskişehirli genç girişimci Burak Özsu da, geçtiğimiz yıl satışlarında düşüş yaşanan balkabağının önümüzdeki yılbaşında yükselişe geçeceğini ön görerek balkabağı işine girdi. Kendi işinin patronu olan genç, 1 liradan tarladan aldığı 27 ton balkabağını depoda muhafaza ederek, Ocak ayında kilosunu 2,50 liradan satmaya hazırlanıyor. Hava şartlarına göre balkabaklarını muhafaza eden Özsu, depoda istiflediği kabaklarla her gün ilgilenerek adeta gözü gibi bakıyor.

“Ticaretin en güzeli, en iyi zamanda en iyi kazanacağın paraya satmaktır”

Genç yaşta ticarete atılan Eskişehirli Burak Özsu, balkabağı işine girme nedenlerini anlatarak, “Ticaretle uğraşmayı sevdiğim için bal kabağı işine girmeye karar verdim. Bu kabaklar, Eskişehir’in meşhur Kızılinler köy kabağı diye geçiyor, oradan aldık. Şuanda da deposunu yapıyoruz. İlerleyen günlerde, satışımızı gerçekleştireceğiz. Yani bir yerden baktığımız zaman da ticaretin en güzeli, ilerleyen ve en iyi zamanda en iyi kazanacağın paraya satmaktır. Tahmini ocak ayında satmayı planlıyoruz. Onun dışında satmayı planlamıyoruz. Perakende ufak yerlere veriyoruz. Satışlarımızın Ocak ayı içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kabak alınması bizi bir takım umutlar içine soktuğu için bal kabağı işindeyiz”

Ocak ayında piyasa durumuna göre satışa başlayacağını söyleyen Özsu, “Türkiye’nin genel durumuna baktığımız zaman bal kabağı yetiştiriciliği Adapazarı bölgesindeki ve Eskişehir Kızılinler köyünde çok yapılıyor. Geçen sene bal kabağı çok revaçta olup da, çok kötü gitmesinden ötürü bu sene değerli olacağını gördük. Yani bal kabağının bu sene değerli olabileceğini, para kazandırabileceğini düşündük. Onun için bizde Eskişehir’imizin Kızılinler Köyü’nden bal kabağını almaya karar verdik. Bunu depolamaya karar verdik. İlerleyen günlerde satışımızı gerçekleştireceğiz. İçinde bulunduğumuz durumdan için şuan memnunuz, ilerleyen günler neler gösterecek göreceğiz. Havaların soğumasıyla birlikte neler yaşayacağız bunları hep birlikte göreceğiz. Piyasada temizlenmiş bir şekilde pazarlarda bal kabağı 2,50 TL’den satılıyor" dedi.