Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Eskişehir'de telefon ile aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahısların isteği sonucu bankadan kredi çekip şüphelilere havale yapmak isteyen yaşlı adam, polis ekiplerinin aldığı önlem sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Fikri A.'yı telefon ile arayan şahıs, kendini polis olarak tanıttı. Arayan şüpheli 'FETÖ operasyonu' yaptıklarını söyleyerek bankadan 90 bin kira çekip vereceği hesap numarasına yatırmasını istedi. Son zamanlarda yaşanan dolandırıcılık olayları sebebiyle banka ve PTT şubelerinde önlem alan polis ekipleri, yaşlı adamın hesaba para yatırmasını son anda engelledi. Olayın ardından Fikri A., ifadesi alınmak için Odunpazarı Polis Merkezi'ne götürüldü.