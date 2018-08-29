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29 Ağustos 2018 15:50

Yaşlı adam elindeki bıçakla korku doku anlar yaşattı

Eskişehir’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen yaşlı adam, elindeki bıçakla dehşet saçtı.

Yaşlı adam elindeki bıçakla korku doku anlar yaşattı

29 Ağustos 2018 15:50


Edinilen bilgiye göre olay, Çankaya Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak’ta meydana geldi. 155 Polis İmdat hattına, ruhsal sorunları bulunan 84 yaşındaki Ekrem Ö.’nün ikametinde bıçakla karısını rehin alıp tehdit ettiği bildirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri yaşlı şahsın karısını rehin almadığını ancak elinde bıçak olduğunu gördü. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından bıçağı alan ekipler, şahsı etkisiz hale getirdi. Ekrem Ö. polis ekipleri nezaretinde ambulansa bindirilerek Devlet Hastanesine götürülürken çevredekiler de rahat bir nefes aldı.




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