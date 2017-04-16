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16 Nisan 2017 14:44

Yaşlı Merkezi’nden Botanik Park’a gezi

Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi müdavimleri Kurtuluş Müzesi’nin ardından Botanik Park’a gitti.

Yaşlı Merkezi’nden Botanik Park’a gezi

16 Nisan 2017 14:44


Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi, sosyal etkinlikler kapsamında Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Botanik Park’a gezi düzenledi. Kentin sıkışıklığından bir süre de olsa kurtulan yaşlılar, Botanik Park’ta keyif dolu bir gün geçirdi. Botanik Park’ta yeşilin ve bol oksijenin içinde yürüyüş yapan yaşlılar, sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşlıların Botanik Park gezisine Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Merkezi çalışanları da eşlik etti. Yaşlılar gezileri sırasında karşılaştıkları gelin ve damatla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Mutlu bir gün geçirdiklerini belirten yaşlılar, kendilerine böyle bir olanak sağladığı için Odunpazarı belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.




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