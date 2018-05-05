Yavru tilkiler gözlem altında

Doğada bulunarak Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teslim edilen 2 tilki yavrusu gözlem altına alındı

Öğretmen Mustafa Aykanat tarafından Kozkayı Mahallesi mevkiinde bulunan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkililerine teslim edilen tilki yavrularının sağlık durumu iyi. Öğrencileri ile birlikte bulduğu yavruları Doğal Yaşam Merkezi’nde ziyaret eden Aykanat, yavruların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından birkaç gün süreyle gözlem altında tutulacak tilki yavruları daha sonra Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecek.