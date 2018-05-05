Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 15:02

Yavru tilkiler gözlem altında

Doğada bulunarak Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teslim edilen 2 tilki yavrusu gözlem altına alındıÖğretmen Mustafa Aykanat tarafından Kozkayı Mahallesi mevkiinde bulunan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkililerine teslim edilen tilki yavrularının sağlık durumu iyi.

Yavru tilkiler gözlem altında

05 Mayıs 2018 15:02

Doğada bulunarak Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teslim edilen 2 tilki yavrusu gözlem altına alındı


Öğretmen Mustafa Aykanat tarafından Kozkayı Mahallesi mevkiinde bulunan ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkililerine teslim edilen tilki yavrularının sağlık durumu iyi. Öğrencileri ile birlikte bulduğu yavruları Doğal Yaşam Merkezi’nde ziyaret eden Aykanat, yavruların son durumu hakkında bilgi aldı.


Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından birkaç gün süreyle gözlem altında tutulacak tilki yavruları daha sonra Eskişehir Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç