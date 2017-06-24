Yaz aylarında da araç motorlarına dikkat

Edinilen bilgiye göre; olay Yeni Mahalle 5’inci Dere Sokak’ta gerçekleşti. Bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan 2 farklı otomobilin motor kısmına yavru kediler sıkıştı. Otoparkta bulunan insanların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, farklı araçların motor kısmına sıkışan yavru kedileri kurtardı.

Öte yandan yetkililer, sıcak havalarda da kedilerin araç motorlarına girebileceğini ve hareket edilmeden önce araç motorlarının kontrol edilmesini konusunda vatandaşları uyardı.