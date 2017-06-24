Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 13:46

Yaz aylarında da araç motorlarına dikkat

Eskişehir’de 2 farklı otomobilin motoruna sıkışan yavru kediler kurtarıldı.

Yaz aylarında da araç motorlarına dikkat

24 Haziran 2017 13:46


Edinilen bilgiye göre; olay Yeni Mahalle 5’inci Dere Sokak’ta gerçekleşti. Bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan 2 farklı otomobilin motor kısmına yavru kediler sıkıştı. Otoparkta bulunan insanların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, farklı araçların motor kısmına sıkışan yavru kedileri kurtardı.


Öte yandan yetkililer, sıcak havalarda da kedilerin araç motorlarına girebileceğini ve hareket edilmeden önce araç motorlarının kontrol edilmesini konusunda vatandaşları uyardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!