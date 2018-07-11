Yaz dönemi çocuk kursları ile çocuklar eğlenerek öğreniyorlar

Kurslar kapsamında gerçekleştirilen Sihirli Deneyler eğitimi toplam 286 çocuğun katılımı ile devam ediyor. Kurslar; kültür-sanat, spor, kişisel gelişim ve bilim gibi birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler içeriyor. Çocuk kursları kapsamında düzenlenen eğitimlerden olan Sihirli Deneyler’e katılan 7-8 yaşarası öğrenciler de bilimle keyifli bir şekilde tanışıyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılan deneyleri ilk kez gözlemleyen öğrenciler daha sonra yine eğitmenlerinin gözetiminde deneyler gerçekleştiriyor. Sihirli Deneyler eğitimleri, Hedef Batıkent Belde Evi’nde 125, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde 126 ve Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde ise 35 öğrencinin katılımı ile sürüyor.

2018 Yaz Dönemi Çocuk Kursları ile spordan müziğe, danstan sanata, kişisel gelişimden bilime kadar pek çok branşta gelişime katkı sağlanarak, öğrencilerin yaz tatilini güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde geçirmesi sağlanıyor.