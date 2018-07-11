Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 12:33

Yaz dönemi çocuk kursları ile çocuklar eğlenerek öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için tamamen ücretsiz olarak düzenlediği 2018 Yaz Dönemi Çocuk Kursları hız kesmeden devam ediyor.

Yaz dönemi çocuk kursları ile çocuklar eğlenerek öğreniyorlar

11 Temmuz 2018 12:33


Kurslar kapsamında gerçekleştirilen Sihirli Deneyler eğitimi toplam 286 çocuğun katılımı ile devam ediyor. Kurslar; kültür-sanat, spor, kişisel gelişim ve bilim gibi birçok alanda çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler içeriyor. Çocuk kursları kapsamında düzenlenen eğitimlerden olan Sihirli Deneyler’e katılan 7-8 yaşarası öğrenciler de bilimle keyifli bir şekilde tanışıyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılan deneyleri ilk kez gözlemleyen öğrenciler daha sonra yine eğitmenlerinin gözetiminde deneyler gerçekleştiriyor. Sihirli Deneyler eğitimleri, Hedef Batıkent Belde Evi’nde 125, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde 126 ve Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi’nde ise 35 öğrencinin katılımı ile sürüyor.


2018 Yaz Dönemi Çocuk Kursları ile spordan müziğe, danstan sanata, kişisel gelişimden bilime kadar pek çok branşta gelişime katkı sağlanarak, öğrencilerin yaz tatilini güvenli bir ortamda, verimli bir şekilde geçirmesi sağlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç