Yaz Kur’an Kursu öğrencileri piknikte

Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve birbirlerini daha yakından tanımaları için düzenlenen piknik düzenlendi. Öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak stres attılar, güzel havanın tadını çıkardılar, birlikte güzel vakitler geçirdiler.

Etkinlikle ilgili konuşan Günyüzü Müftüsü Ali Güler, “Bu tür etkinliklerde öğrencilerimiz hem dayanışmayı hem de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi öğreniyorlar. Sosyal etkinlikler öğrencilerimizin motivasyonu açısından oldukça önemli. Etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etki bırakacağını düşünüyorum. Öğrenciler Yaz Kur’an kursları kapsamında yaklaşık 2 aylık bir zaman diliminde öğrencilere ibadet, Kur’an-ı Kerim, itikat, Peygamberimizin hayatı ve ahlak konularında verimli bir kurs dönemi geçiriyorlar.Öğrencilerin fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlayarak gelişimlerine katkı sunmak, moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini bir nebze de olsa eğlendirmek amacıyla görevlilerimiz çeşitli etkinlikler düzenliyorlar.Özveriyle görevlerini yapan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Günyüzü Diyanet Vakfı Şubesi ve hayırsever vatandaşların maddi destekleriyle öğrencilere ikramlarda bulunuldu.