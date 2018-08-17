Yaz okulu öğrencileri şenlik havasında sertifikalarını aldı

Eskişehir’in Çifteler İlçesinde öğrencilerin fiziksel performansını arttırması, sağlıklı gelişimlerinin sağlanması ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri için 28 Haziran’da açılan kurslar, kursiyerlerin sertifikalarını almasıyla son buldu. Öğrencilerin kötü alışkanlıktan uzak durmasını sağlayıp arkadaş çevrelerini genişletmelerine ve sosyal ilişkilerini pekiştirmelerine yardımcı olan kursların sertifika töreni; pek çok vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen’in elinden sertifikalarını alan öğrenciler, alanlarında yaptıkları gösteriler ile şenlik havasında bir etkinlik geçirdi.

"15 bin 500 nüfusta 600 kursiyerimizle çalıştık"

Çok farklı duygularla yaz okullarının 10’uncu yılını geride bıraktıklarını söyleyen ve zamanında sadece futbolla kursların başladığını belirten Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, "Tekvando, güreş, voleybol, basketbol, tenis, futbol, yüzme, dalma, kano gibi branşlarda çocuklarımızın eğitimini sağlıyoruz. Yaz okulları okuldan daha farklı sistemde çünkü okulda matematiği çok iyi bilebilir, yapabilir ama bilmeyen çocuğun çok güzel farklı yetenekleri olabilir, sporu yapar. Yaz okuluna başlamamızın en büyük nedenlerinden biri, hayatta insanlar profesör dahi olsa, doktor dahi olsa, ne olursa olsun insanlar çalışmaya programlı olduğu için mutlaka belli egzersiz hareketlerini yapması lazım. Bunun alt limitlerini öğretmek ve topluma daha farklı bir şekilde çocuklarımızı kazanmak için yaptık" dedi.

"Çocuklardaki heyecan bize de yansıyor"

Nüfus oranına göre kurslara katılımın yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Özen, "Kadınlarımıza da plates gibi eğitimlerimiz var. Yaklaşık yüz 50 bayanımız şu anda bir fiil ona katılıyor. Aynı şekilde yaz okullarında 8 ve 12 yaş gurubunda 15 bin 500 nüfusta 6 yüz kursiyerimizle bunu yapıyoruz, bir çocuk bir kaç kursa da gidebiliyor. 30 kişiden biri yaz okullarında spor yapıyor. Bunların aileleriyle beraber, yazın bir kaynaşma ve ortak kültürümüzü oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda 4 yaş gurubunda Türkiye de rekor diyoruz, nüfus oranına baktığımızda araştırmalarımıza göre Türkiye’de rekor çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız, yüzme falan sezonluk da olsa, tekvando, güreş, futbol dalında voleybol, basketbol ve diğer platesler gibi etkinliklerimiz 12 ay boyunca devam ettirmeye çalışıyoruz. Gerçekten de faydasını da görüyoruz. Şu anda ki ortamı da gördüğünüzde çocuklardaki heyecan bize de yansıyor, bize de o şevk geliyor. İnşallah çok daha iyi günler bizlerin olacak, Çifteler’in olacak, Eskişehir’in ve Türk milletinin olacak” diye konuştu.