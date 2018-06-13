Yaz yüzünü gösterdi

Baharın izlerinin sürdüğü kentte, yaz yavaş yavaş hakimiyetini göstermeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte renkli görüntülere sahne olan Eskişehir, halkın ilgisiyle canlı bir havaya büründü. Dört bir tarafta açan çiçekler şehirde renk cümbüşü oluşturdu. Kent halkı da sıcak havaların ve güzel görüntülerin keyfini sürmek için adeta doğaya akın etti. Şehir merkezinde bulunan Adalar, Porsuk Çayı, İsmet İnönü Caddesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Aileleriyle beraber parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçiren çocuklar güneşin tadını bolca oyun oynayarak çıkardı. Ortaya çıkan eşsiz renkleri ve doğanın büyüleyici manzarasını gören vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.