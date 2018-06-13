Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 13:27

Yaz yüzünü gösterdi

Yazın gelişi Eskişehir’de seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

Yaz yüzünü gösterdi

13 Haziran 2018 13:27


Baharın izlerinin sürdüğü kentte, yaz yavaş yavaş hakimiyetini göstermeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte renkli görüntülere sahne olan Eskişehir, halkın ilgisiyle canlı bir havaya büründü. Dört bir tarafta açan çiçekler şehirde renk cümbüşü oluşturdu. Kent halkı da sıcak havaların ve güzel görüntülerin keyfini sürmek için adeta doğaya akın etti. Şehir merkezinde bulunan Adalar, Porsuk Çayı, İsmet İnönü Caddesi, Tarihi Odunpazarı Bölgesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Aileleriyle beraber parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçiren çocuklar güneşin tadını bolca oyun oynayarak çıkardı. Ortaya çıkan eşsiz renkleri ve doğanın büyüleyici manzarasını gören vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç