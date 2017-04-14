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14 Nisan 2017 17:34

Yazar Mehmet Doğan’dan kültür sanat söyleşisi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneğinin Eskişehir’de düzenlediği “Kültür Sanat Söyleşisi”nin konuğu Yazar Mehmet Doğan oldu.

Yazar Mehmet Doğan’dan kültür sanat söyleşisi

14 Nisan 2017 17:34


Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirilen söyleşiye Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın yanı sıra gazeteciler katılım gösterdi.


Söyleşide Yazar Mehmet Doğan, “Siyasi gündemin yoğun olduğu günler geçiriyoruz. Sonuç nasıl olursa olsun hafta başında yeni bir Türkiye’ye uyanacağız. İyi ve güzel günler görmek temennisinde bulunuyorum. Kültür sanat anlamında bu sene önemli gelişmeler oldu. Devlet, bu konuda bir adım attı. Bu seneyi Türk Dili yılı ilan ettiler. Umarım, önümüzdeki yıllarda da bu konuda etkileyici faaliyetler yapılır” ifadelerini kullandı.


Söyleşi, Mehmet Doğan’ın kültür sanat deneyimlerini katılımcılarla paylaşmasıyla son buldu.




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