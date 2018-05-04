Yazılıkaya 3 boyutlu olarak sanal ortamda dolaşılacak

2017 yılında, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Rahşan Tamsü Polat’ın başkanlığında ve Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, öğrencileri, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Yazılıkaya/Midas Vadisi arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştirildi. Han ilçesinin kuzeybatısında Yazılıkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yazılıkaya/Midas Kalesi de koordinatlı hava fotoğrafları üç boyutlu modellenerek 360 derece panaroması çıkarıldı. Elde edilen görüntü üzerine arkeolojik veriler de eklenerek sanal gerçeklik ile anlaşılmasının kolaylaştırılması, arkeolojik ve turizm amaçlı olarak www.midaskent.com isimli web ortamında kullanıma açıldı.

Engelli bireyler için büyük kolaylık

Yapılan çalışmada amaç, Dağlık Frigya Bölgesi sınırları içerinde yer alan Yazılıkaya-Midas Kalesinin coğrafi özellikleri, topografik yapısı ve kalede bulunan anıt, altar, kaya mezarı, antik yol ve sarnıç gibi arkeolojik verilerin bir arada üç boyutlu incelenmesine olanak sağlamak olarak belirlendi. Aynı zamanda veri tabanları sayesinde bölgede tespit edilmiş arkeolojik verilerin konumları belirlenerek kolaylıkla uzaktan ulaşılabilirliği de sağlandı. Yazılıkaya Anıtı çıplak gözle bakıldığında gözle görülebildiği kadar algılanırken sanal gerçeklik ile mevcut anıtın 360 derece ve doğal çevre içerisinde algılanabiliyor. Bunun sonucu olarak da ziyaretçiler gezi yaptıkları alanlarda arkeolojik eserleri atlamadan tamamını veya görmek istedikleri eserleri zaman kaybetmeden inceleyebilme fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje ile, Midas Vadisini görmek isteyip araziye çıkmakta zorlanan engelli bireyler de, uzaktan da olsa alanı birebir olarak tanıma ve ziyaret etme imkanı tanınıyor. Öte yandan, ayrıntılı bilgi almak ve alanı gezmek isteyenlerin www.midaskent.com adresinde detaylara ulaşabileceği kaydedildi.