Yazının hayatlarındaki yerini anlattılar

Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinin proje sergisi açıldı. 2 hafta boyunca açık kalacak sergide, yazının öğrencilerin hayatında nasıl bir yer tuttuğu ortaya çıkarılmak hedeflendi. Serginin Proje Danışmalığı Doç. Dr. Şirin Şengel tarafından yapılırken, eserlerini sergileyen Safiye Buluş açıklamalarda bulundu. Sergiye herkesi beklediklerini kaydeden Buluş, "Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinin proje sergisinin açılışına hoşgeldiniz. Mart Sanat Galesi’nde gerçekleştiriliyor ve 2 hafta açık kalacak. 6 öğrencinin eserleri yer alıyor. Yazının bizim hayatımızda nasıl yer aldığını anlatmak istedik. Aslında herkes kendi alanının diliyle anlattı. Ben fotoğraflarla bütünleştirdim. Diğer bir arkadaşım tuttuğu notları bütünleştirerek bir çalışma yaptı. Ben kendi adıma şimdilik iyi eleştiriler aldım. Gelen herkesin kıymetli yorumlarını bekliyoruz" dedi.