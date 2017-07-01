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01 Temmuz 2017 13:16

Yem sattıkları için yüzlerce lira ceza ödüyorlar

Eskişehir’de kuşlar için yem satışı yaparak geçimini sağlamaya çalışan çoğu emekli vatandaşlar, zabıtalar tarafından her gün denetlendiklerini, mallarını el konulmasının yanı sıra para cezasına da çarptırıldıklarını belirterek anlayış beklediklerini anlattılar.

Yem sattıkları için yüzlerce lira ceza ödüyorlar

01 Temmuz 2017 13:16


Hamamyolu Caddesinde yem satışı yapan emekli vatandaşlar, kentin turizmine ve doğal hayata katkı sağladıklarını belirtiyorlar. Konuyla ilgili konuşan yem satıcısı M.K., “Kimsenin malını çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Zabıtaların denetimlerdeki anlayışsızlıkları ve yaklaşımdan rahatsızız. Biz emekli adamız, doktor bana açık hava duracaksın diyor, alkol almayacaksın, sigara içmeyeceksin diyor. Ben burada oturuyorum. Helalimle para kazanmaya çalışıyorum. Bu neden belediyeyi rahatsız ediyor. Benim suçum ne? Neden rızkıma göz dikiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.


Bu ceza sisteminin yaklaşık 2 senedir uygulandığını belirten bir diğer yem satıcısı M.A. ise “Zabıtaların bizi ne ile suçladıklarını bilmiyoruz. Burası yasak deyip mallarımıza el koyuyorlar. Para cezası veriyorlar. İki senedir buradayım 2 senedir bu uygulama devam ediyor. 900 lira 1000 liraya kadar ceza ödediğimiz oluyor. Bu sene baskıyı çok arttırdılar. Her gün kontrole geliyorlar” şeklinde konuştu.


Bölgede yem satıcılığı yapan H.T. ise her gün birilerinin mutlaka para cezası ödediğini vurgulayarak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


“Geçende bana da 109 lira ceza kestiler. Bunu her gün yapıyorlar. Biz burada hırsızlık mı yapıyoruz? Vatandaşlarımızı rahatsız mı ediyoruz? Kuşlara yem satıyoruz. Suçumuz bu. Hiçbir mantıklı açıklaması yok bu durumun. Asıl kontrol etmesi gerekenler kontrol edilmiyor, gariban yemcilere baskı yapılıyor. Bu hak mıdır? Tutanak yok, belge yok. Mallarımızı alıyorlar, gidiyorlar.”




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