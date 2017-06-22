Yeni doğan bebeklerde bu testlere dikkat

Yeni doğan bebeklerde tarama testlerinin önemine dikkat çeken Baş, “Bu testler, bebeklerde gizli hasarlar verebilecek hastalıkların hiç ortaya çıkmadan tanı konmasını amaçlayan programlardır. Ülkemizde 1987 senesinde pilot bölgelerde başlayan tarama programları, 1993 yılında daha sistematik şekilde ülke geneline yayılmıştır. Sırayla diğer birtakım hastalıklar da eklenerek 2011 senesinin ocak ayından itibaren kan ile yapılan tarama programları daha da geliştirilmiştir” dedi.

Yeni doğan bebeklerde tarama testlerinin neden yapılması gerektiğine değinen Baş, “Bazı hastalıkların bulguları ortaya çıktıktan sonra artık çok geçtir. İstediğiniz kadar tedavi etmeye kalkın hastalığın kalıcı izleri, sakatlıkları bebeğinizden uzaklaştırmamız mümkün olmayacaktır. Bu hastalıkların tanısının topuk kanı testleriyle koyma üzerine dünyada bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Tarama testlerindeki amaç, hastalıklar oluşmadan tanı konarak tedavilerine erken başlanmasıdır” diye konuştu.

Topuk kanı vaktinde alınmalı

Baş, bu testin her doğan bebeğe yapılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Topuk kanı testinin alınması için en uygun zaman, bebek doğduktan sonra ilk 48 ile 72. saatler arasındadır. Fakat günümüzdeki hastane koşulları sebebiyle bazen 24. saatte bebekler taburcu edilmektedir. Bu durumda da en azından bebek 24. saatini doldurduktan sonra topuk kanı testi alınmalıdır. Daha erken alınırsa kanda bu sinsi hastalıklar belirti vermeyeceği için tanı konulamaz. Yeni doğan bebek taburcu olduktan sonra 5 ile 7. gün arasında sağlık ocaklarında ikinci kez topuk kanı testi yapılır. Biz de anne babalara bu testi ihmal etmemelerini öneriyoruz."

Topuk kanı testinin nasıl yapıldığı anlatan Baş, “Bebeğinizin sağ ya da sol ayağından topuğuna hafifçe sıktıktan sonra tecrübeli bir hemşirenin ellerinde küçük bir iğne ucuyla kan damlası çıkartılır. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere dağıtılan kağıda uygun damlalar damlatılarak kan örnekleri alınır. Daha sonra uygun koşullarda kağıtların kurutulmasından sonra bölgelerindeki sağlık müdürlüğüne, oradan da Ankara’daki merkez laboratuarına gönderilir. Bunlardan çıkacak sonuçlarda eğer bir problem var ise ailelere bilgi verilir.Şayet sorun yok ise aile aranmaz” diye konuştu.

İşitme testi ile kalça çıkığı testi de şart

Yeni doğan bebeklerde uygulana diğer tarama testlerinden de söz eden Baş, “Bebek doğduğunda taburcu olmadan önce bebeğin duyup duymadığına ilişkin işitme testi yapılır. İşitme problemi var ise gerekli tetkik ve incelemeler başlatılır.Bebeğin 30 ile 40. günleri arasında bebeklere hastanede kalça çıkığı ultrasonu yapılmaktadır” dedi.