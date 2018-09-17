Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Eskişehir'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Mithatpaşa İlkokulu'nda düzenlenen resmi tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Birçok öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını düzenlenen törende velileri ve arkadaşları ile birlikte yaşadı. Daha sonra törende bir konuşma yapan Vali Özdemir Çakacak, “2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor. Bu önemli günde sizlerle birlikte olmaktan; öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerimizin heyecanına ve coşkusuna ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

"Sevgili öğrencilerimizin sevincine ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Vali Çakacak, "Bugün okul bahçeleri cıvıl cıvıl. Kuş sesleri gibi çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl. Biz bu seslerden mutlu oluyoruz, huzur duyuyoruz. Bugün sevgili öğrencilerimizin, değerli velilerimizin, öğretmenlerimizin sevincine, coşkusuna ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin, değerli velilerimizin, öğretmen ve idarecilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyor bu eğitim öğretim yılının ilimize, ülkemize, sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve başarılar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün bizim için bahar mevsiminin ilk günüdür"

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de törende yaptığı konuşmada, okulların açılmasıyla şehirin canlandığını ifade etti. Özen, "Bugün bahçelerimiz çiçek açtı. Bugün bizim için bahar mevsiminin ilk günüdür. Mevsimlerden sonbahar olmasına karşılık biz eğitim öğretim dünyamızda çocuklarımızın tatillerini bitirip okullarına neşeyle cıvıl cıvıl koşarak geldikleri, okul bahçelerini canlandırdıkları günü baharın ilk günü olarak kabul ediyoruz. Bugün sabahtan itibaren inanılmaz bir canlılık var. Bu canlılık çocuklarımız okullarına ulaşmak, öğretmenlerine kavuşmak için verdikleri çabanın, telaşın, heyecanın canlılığıydı" şeklinde konuştu.

"Çocuklarınızın çıktığı bir yolda büyük emek ve fedakârlık gösterecek öğretmenlerimizi başta alkışlıyorum"

Törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ise, öğretmenleri fedakarlıklarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, "Ben öncelikle çocuklarınızın çıktığı bir yolda büyük emek ve fedakârlık gösterecek öğretmenlerimizi başta alkışlıyorum. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık" dedi.

Öte yandan Mithatpaşa İlkokulu'nda düzenlenen törene; Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.