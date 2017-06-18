Yeni moda emoji yastıkları

Sosyal medya kullanıcıları tarafından her gün sıklıkla kullanılan emoji simgelerinden yapılan yastıklar büyük ilgi görüyor. Emoji yastıklarını 1 yıldır sattıklarını ve satışlardan çok memnun olduklarını belirten oyuncak dükkanı işletmecisi Şerafettin Şeker, “İlk başta bu yastıkların satışı başladığında bizim işimiz değilmiş gibi baktım. Ama bunu bize pazarlayan arkadaşlar Eskişehir’in bir üniversite şehri olduğunu ve bu karakterlerin ilgi çekeceğini belirttiler. 1 senedir satışını yapıyoruz. 12 ile 18 yaş arası kesimden inanılmaz bir talep var. Bittikçe yenisini alıyoruz. Bu durum bizi sevindiriyor” şeklinde konuştu.

"Fiyatı 5 ile 25 TL arasında değişiyor"

Emoji yastıklarının çok kullanışlı bir ürün olduğunu aktaran Şeker, insanların fotoğraf çektirmek için dahi bu yastıkları satın aldığını belirtti. Yastıklara olan yoğun talebin süreceğine inandıklarını ifade eden Şeker, “İnternet var olduğu sürece bu tür ürünlere ilgi her zaman devam edecektir diye düşünüyorum. Biz bunu tezgahımıza koymadan önce dahi bize gelip bu yastıkları soruyorlardı. Biz de bunun satışına başladık ve inanılmaz tuttu. Tezgahımıza geldiği gibi satılıyor zaten. Çok kullanışlı bir ürün. Fiyatı boyutuna göre 5 ile 25 lira arasında değişiyor. İlgi duyan herkese de bu konforlu ve sevimli yastıkları tavsiye ediyoruz” dedi.