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10 Temmuz 2017 12:42

Yeni nesil belediyecilik anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi, bilişim teknolojilerine ilişkin güncel ve gelecek deneyimlerin, bilgilerin, ürün ve çözümlerin paylaşıldığı BTvizyon Eskişehir Toplantısı’nda, katılımcılara “Yeni Nesil Belediyecilik” başlığı ile bir sunum gerçekleştirdi.

Yeni nesil belediyecilik anlatıldı

10 Temmuz 2017 12:42


Akademik düzeyde hazırlanan forumda “Yeni Nesil Belediyecilik” konulu bildiri sunarak örnek uygulamaları ile yer alan tek belediye, Tepebaşı Belediyesi oldu. "BTvizyon Anadolu Toplantıları" kapsamında düzenlenen Eskişehir toplantısında, Tepebaşı Belediyesi adına Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu sunum yaptı.


Suat Yalnızoğlu katılımcılara “Yeni Nesil Belediyecilik” konusunda Tepebaşı Belediyesi’nin uygulama ve projelerini anlattı. Yalnızoğlu, “2011 yılında Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) kazanılan hibe ile ‘Düşük Karbon Ayak izi için Enerji Etkin Bina’ projemizle başlayan bu serüvenimiz sırasıyla Sürdürülebilir Enerji Eylem Planımızın hazırlanmasına ve yol haritamızın belirlenmesine neden oldu. 2012 yılında Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) ile bölgemizde ki karbon salınımını 2020 yılına kadar %20 azaltacağımıza dair taahhütte bulunmuş olduk. Bu imza ile enerji tasarrufuna ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş olduğumuzu ve bu konudaki farkındalık çalışmalarımızı başlatmış olduğumuzu uluslararası sahada da ilan etmiş olduk” sözlerini kullandı.


Suat Yalnızoğlu ayrıca, Tepebaşı Belediyesi’nin örnek projelerinden olan Su Sporları Merkezi’nden de bahsederek, “2014’te son olarak Akıllı Bina kavramıyla inşa ettiğimiz Su Sporları Merkezimizi hayata geçirdik. Bu binamız Ülkemizde LEED (Leadership in Energy and Efficiency Design / Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) sertifikasını ‘Altın’ (Gold) düzeyinde almaya hak kazanan ‘İlk Kamu Binası’ özelliğini taşımaktadır” diye konuştu.


BTvizyon Eskişehir Toplantısı, yirmi dakikalık zaman dilimlerinde teknoloji sunumlarının yapılması ve çözüm gösterileri alanlarında ürünlerin ve çözümlerin görüşülmesi ile sona erdi.




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