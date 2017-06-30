Yeni stadyumda modern antrenman sahaları hizmette

Yeni ve modern antrenman sahaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yaz okulları faaliyetleri ile kullanıma açıldı.

Yeni stadyumunda depo alanı olarak planlanan alanları sportif faaliyetler için modern antrenman sahalara dönüştüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, “Yeni stadyumumuzun bitmesiyle birlikte altında atıl durumda bulunan alanları sportif çalışmalarımızda değerlendirmek üzere antrenman salonlarına dönüştürdük. Bu alanlar stadyum altında depo alanları olarak planlanan yerlerdi. Projede sportif alan olarak planlanan yerler değildi. Bakanlığımızın bize verdiği ödeneklerle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün inisiyatifi ile sportif alanlara dönüştürüldü. Yaz okulları ile birlikte antrenman sahalarımızı hizmete açtık” dedi.

10 branşta modern salon

Toplamda 10 ayrı branşta salonlar hazırlandığını söyleyen Aksoy, “Boks, kick boks, tekvando, güreş, eskrim, tenis, badminton, squash ve okçuluk branşlarında faaliyete başladık. Bunun dışında bir de fitness salonu hazırladık. Bütün branşlarımızdaki sporcularımız bu salonu kullanabiliyor. Antrenman salonlarının yanı sıra soyunma odaları, duşları, lavobaları hazırlandı” diye konuştu.

Tesis sayısını arttırmak için çalışıyoruz

Eskişehir’de sportif faaliyetlerin yapılacağı tesislerin eksik olduğuna dikkat çeken Aksoy, “Yeterli tesisimiz olduğunu da iddia etmiyoruz. Bunun farkındayız” dedi. Aksoy, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sıkıntıları gidermek için yeni tesisleri hizmete sokmaya çalışıyoruz. Yenikent’te 3 bin kişilik spor salonumuz var. Onun içinde de antrenman sahalarımız var. Porsuk Spor Salonunu 2 buçuk milyon liraya tadilatını yaptırdık. Yavaş yavaş tesislerimiz bittikçe içindeki alanları sportif çalışmalar yapılacak mekanlara dönüştürüyoruz.”

Aksoy, “Böyle modern, temiz mekanları ailelerimiz gördükçe sporcu gençlerimizi buraya yönlendireceklerdir. Önümüzdeki senelerde de buradan milli sporcular yetiştirerek ulusal ve uluslararası arenada ilimizi temsil ederiz. Sporcularımızın yeni stadyuma servislerle ulaşımlarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar devam ediyor

Aksoy sporculara giriş kartları verileceğini de söyleyerek, “Sporcuların buraya kartla girişini sağlayacağız. Sporcular hangi saatte antrenmana girdi diye takip edeceğiz. Aynı zamanda antrenör arkadaşlarımız kaç sporcu ile çalışıyor konusunda da takibi yapacağız” dedi.

Aksoy, kayıtların Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında veya yeni stadyumda yapılabileceğini sözlerine ekledi.