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31 Ağustos 2018 10:54

Yeni Türkü, Zafer Bayramı’nda Eskişehirlilerle buluştu

Yeni Türkü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Yeni Türkü, Zafer Bayramı’nda Eskişehirlilerle buluştu

31 Ağustos 2018 10:54


Kutlama programı İsmet İnönü 1 Caddesi’nde, Eskişehir Bisiklet Derneği-Vel ESBİD işbirliği ile gerçekleşen bisiklet korteji ile başladı. Bisikletlerini Türk bayrakları ile süsleyen vatandaşlar, buradan şehir turu atarak Zafer Bayramı’nı kutladı. Programın devamında Tepebaşı Belediyesi ve NEO Plus Outlet işbirliği ile Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde Türkiye’nin sevilen müzik gruplardan Yeni Türkü, Neo Plus açık alanında Eskişehirli müzikseverler le buluştu. Konsere Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü de katıldı. Başkan Ataç, konserin başlangıcında Yeni Türkü’ye ’Devrim’ arabasının bir maketini hediye ederek kendilerini aralarında görmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan konuşmalar sonrası Yeni Türkü, en sevilen şarkılarını binlerce kişi ile birlikte seslendirdi.


Ücretsiz etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.




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