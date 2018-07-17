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17 Temmuz 2018 15:31

Yenikent Mahallesi’nde “Sokak Sineması” etkinliği

‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Yenikent Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Yenikent Mahallesi’nde “Sokak Sineması” etkinliği

17 Temmuz 2018 15:31


Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Sokak Sineması Etkinliği Hamamyolu, 75. Yıl Mahallesi ve Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleşen gösterimlerin ardından Yenikent Mahallesi’nde devam etti. Seramik Park’ta gerçekleştirilen sinema gösterimine Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


“Sokak sineması nostaljisi yaşıyoruz”


Film gösterimi öncesinde konuşan Başkan Kazım Kurt, “Vatandaşlarımızla beraber sokak sineması nostaljisini yaşıyoruz. Eskiden mısır ve gazoz da sokak sinemasına renk getiriyordu, hem geçmişi hatırlayalım hem de hoşça vakit geçirelim diye bu etkinlikleri düzenledik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Kurt, konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte Mandıra Filozofu adlı filmi izledi. Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.




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