Yerel üreticiler Pişmiş Toprak Sempozyumda

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda geleneksel yöntemlerle üretim yapan üreticilerin açtıkları stantlar ise büyük ilgi görüyor. Eski Eti fabrika alanında düzenlenen sempozyum, her sene olduğu gibi bu yıl da yerel üreticilere ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık geleneksel üretim biçimlerini günümüze taşıyarak el sanatlarını yaşatan üreticiler, sempozyum alanına farklı bir hareketlilik katıp başta pişmiş toprak ürünleri olmak üzere cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik ve süs ürünleri ile alanı ziyaret eden yurttaşlar için farklı seçenekler de sunuyor.

Diğer yandan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da sempozyum alanında bulunan stantları ziyaret ederek satış yapan yerel üreticilere bol kazançlar diledi.