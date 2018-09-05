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05 Eylül 2018 16:48

Yerel üreticiler Pişmiş Toprak Sempozyumda

Eskişehir’in kent belleğinde ve endüstriyel geçmişinde büyük önem taşıyan Pişmiş Toprak Sempozyumu, bir kez daha bilimsel, sanatsal ve sektörel alanda ele alınmaya başlandı.

Yerel üreticiler Pişmiş Toprak Sempozyumda

05 Eylül 2018 16:48


Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumunda geleneksel yöntemlerle üretim yapan üreticilerin açtıkları stantlar ise büyük ilgi görüyor. Eski Eti fabrika alanında düzenlenen sempozyum, her sene olduğu gibi bu yıl da yerel üreticilere ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıllık geleneksel üretim biçimlerini günümüze taşıyarak el sanatlarını yaşatan üreticiler, sempozyum alanına farklı bir hareketlilik katıp başta pişmiş toprak ürünleri olmak üzere cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik ve süs ürünleri ile alanı ziyaret eden yurttaşlar için farklı seçenekler de sunuyor.


Diğer yandan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da sempozyum alanında bulunan stantları ziyaret ederek satış yapan yerel üreticilere bol kazançlar diledi.




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