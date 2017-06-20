Yerelden evrensele dans büyüledi

Anadolu’dan seçmeler, Latin dansları ve modern dans gösterileri özel tasarım kostümleriyle izleyicilere görsel bir şölen yaşatılan gece, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapaoğlu’nun katıldığı dans gösterisi, dans severlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenler özel ışık efektleri ve barkovizyon gösterisi altında gerçekleşen gösterinin atmosferine adeta hayran kaldı. Dansçılar kostümleri ile olduğu kadar, makyajları ve tarzlarıyla da seyircilerden alkışları topladı. İzleyiciler gösterinin sonunda dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Çeşitli yaş gruplarından 300 dansçının yerelden evrensele birçok ülkenin tematik dans gösterilerini sunmasıyla sona eren gecede, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, çocukların ve gençlerin, sahne sanatlarının en güzel dallarını öğrenirken, dans etmenin de mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, “Bugün inanılmaz bir izleyici kitlesine, Anadolu kültürünün birçok özelliklerini danslarıyla sunan SALUTEM Dans Okulu yönetici ve eğitmenlerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.